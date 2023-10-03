قرار عاجل من «التعليم» بشأن الدراسة وإجازة 6 أكتوبر

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، توجيه هام وعاجل لأولياء الأمور للتعاون في تنظيم دخول وخروج الطلاب أثناء اليوم الدراسي، مشيرا إلي أنّه سبق وتم الإعلان عن جدول مواعيد دخول الصفوف الدراسية.

قرار هام وعاجل من «التربية والتعليم»

وقالت مديرية التعليم بالجيزة، في بيان لها، قبل قليل، إنه نظرا لأن يوم الخميس عطلة رسمية بمناسبة أعياد أكتوبر المجيدة، وبناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تقرر انتظام الدراسة للصف الرابع والخامس والسادس غدا الأربعاء الموافق 4 أكتوبر، ونهيب أولياء الأمور التعاون مع من أجل أمن وسلامة الطلاب.

وكانت وزراة التربية والتعليم، أعلنت في وقت سابق، انتظام الدراسة بداية من الأول أكتوبر الجاري، وفقا لجدول زمني معين، وتوزيع دخول الصفوف الدراسية على مدار الأسبوع الأول، وكان من المقرر انتظام الدراسة للصفوف الرابع والخامس والسادس يوم الخميس المقبل، قبل إعلانها إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارت حرب أكتوبر.