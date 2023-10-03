موعد إجازة 6 أكتوبر للموظفين وطلاب المدارس والجامعات

قررت الحكومة المصرية، تبكير موعد إجازة 6 أكتوبر، التي تحل الجمعة المقبل، كي يستطيع المواطنين ضم إجازة 6 أكتوبر مع الإجازة الأسبوعية.

موعد إجازة 6 أكتوبر

وحسب ما قرر مجلس الوزراء، يحلّ موعد إجازة 6 أكتوبر للعاملين في الدولة وطلبة المدارس والجامعات، الخميس المقبل، علما بأنّها تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل، وهي آخر الإجازات الرسمية في 2023.

إجازة البنوك

وكان البنك المركزي المصري، أعلن تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر، الخميس المقبل بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، على أن يُستأنف العمل في القطاع المصرفي المصري مرة أخرى صباح يوم الأحد المقبل.

الخدمات المصرفية المتوفرة خلال إجازة أكتوبر

- السحب والإيداع من الماكينات الصراف الآلي.

- استخدامات خدمات المحفظة الذكية.

- شراء أو كسر شهادات أو الودائع باستخدام الموبايل البنكي.

- التحويلات النقدية من خلال التطبيق الرسمي للبنك.

- مراجعة رصيد الحساب.

- تقديم طلب من أجل الحصول على قرض.