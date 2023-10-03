هل يعود «الابن الضال» ياسين عدلي إلى منتخب الجزائر قبل مواجهة مصر؟

منذ 7 سنوات، ارتدى ياسين عدلي قميص منتخب فرنسا، للمرة الأولى، بعدما اختار تمثيل الديوك الفرنسية، رغم أصوله الجزائرية التي ينحدر منها، لكن قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تمنحه الفرصة القانونية لارتداء قميص أي من المنتخبين.

منتخب الجزائر يرغب في استعادة ياسين عدلي من فرنسا

ياسين عدلي الذي ارتدى قميص منتخب فرنسا في جميع فئاته العمرية، لايزال في حسابات منتخب الجزائر، الذي يرغب في استعادته، والاستفادة من خدمات أحد أهم الأسماء الموجودة على الساحة الرياضية في الوقت الحالي، بحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

الأداء الاستثنائي الذي قدمه اللاعب الشاب مع إنتر ميلان، في إثارة التساؤلات حول رغبته في تمثيل منتخب الجزائر خلال التوقف الدولي المقبل، المقرر منتصف أكتوبر الجاري، والذي يشهد ملاقاة منتخب مصر، تحديدًا يوم 16 من الشهر ذاته.

ياسين عدلي عاش تجربة تمثيل فرنسا في العديد من فئات العمر الصغيرة، ورغم ذلك فإنه لا يزال قادرًا على تغيير جنسيته الكروية لتمثيل منتخب الجزائر، وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن بشرط أن يقدم اللاعب طلبًا رسميًا لفيفا.

لم تكن الرغبة من اتجاه واحد فقط، بل صرح ياسين عدلي مسبقًا عن رغبته في ارتداء قميص «محاربي الصحراء»، لكنها لا تزال مجرد رغبة لم تترجم إلى طلب رسمي طلب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم لتغيير جنسية اللاعب الكروية.

في جميع الأحوال وإن قدم طلبًا بتمثيل منتخب الجزائر، خلال الفترة المقبلة، لن يتمكن من الانضمام لمنتخب محاربي الصحراء، خلال الفترة الدولية المقبلة بسبب ضيق الجدول الزمني، إذ سيتحتم عليه القيام بتلك الخطوة الرسمية بهدف الحصول على موافقة «فيفا» لتمثيل منتخب بلاده.

منتخب الجزائر على موعد مع مواجهة منتخب مصر، وديًا يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن استعدادات الطرفين للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2024.