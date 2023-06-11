أمل مبدى: منتخب مصر للإعاقات حصد 27 ميدالية في فرنسا

قالت الدكتورة أمل مبدى، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية، إن منتخب مصر للإعاقة الذهنية نجح في حصد 27 ميدالية في دورة الألعاب بفرنسا، مشيره إلى أن ذلك الرقم كان أكثر من الأحلام التي حلم بها الاعبين ويعد إنجازا.

مبدى: اللاعبون نجحوا في حصد 11 ميدالية من الذهب

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع على فضائية «DMC»، أن اللاعبين نجحوا في حصد 11 ميدالية من الذهب و11 من البرونز و5 ميداليات من الفضة.

وأوضحت أن كافة المشجعين في باريس أكدوا على أن ما جرى تحقيقه كان إنجاز علي أرض مصر، حيث أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في البطولة.

مجموعة من الأبناء وأولياء الأمور أصروا على السفر من أجل دعم أبنائهم

وتابعت: «هناك مجموعة من الأبناء وأولياء الأمور أصروا على القدوم من أجل دعم أبنائهم، عمر ده ما كان هيتحقق بدون رئاسة وقيادة سياسية داعمة وفاهمة لفئة قادرون باختلاف».

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لولاه لما كان الاعبين وصلوا إلى تلك المكانة بهذه السرعة.