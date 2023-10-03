جامعة الملك سلمان تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر.. ندوات وأنشطة طلابية

نظمت جامعة الملك سلمان الدولية ندوة تثقيفية بعنوان «أبطال النصر وتحديات العصر»، حاضر فيها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والتي تناولت الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة ودور التخطيط والتنفيذ في تحقيق النصر.

وتناول اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تاريخ وبطولات القوات المسلحة وتضحيات خير أجناد الأرض، وأن العمل على الأرض وترسيخ أدوات البناء والتنمية على أرض سيناء المجيدة حتى وقتنا هذا لا يقل أهمية عن يوم العبور ورفع رايات النصر، كما أكد أن استمرار الإنجازات لم يكن ليتحقق الا بدعم قيادة تؤمن بان الحاضر يصنع المستقبل ويحفظ تاريخ نجاحات الماضي.

أنشطة طلابية

وعلى صعيد آخر، قام الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة بتدشين فعاليات الأنشطة الطلابية والرياضية التي قام بها طلاب الجامعة في عدد من الألعاب المختلفة، وأكد حرصه ودعمه لأصحاب المواهب الرياضية، والفنية، والثقافية، كما تفقد سير العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 بأفرع الجامعة الثلاث (الطور ـ رأس سدر ـ شرم الشيخ)، حيث تم تنظيم عدد من المحاضرات التعريفية في كل كلية لتوضيح النظام الدراسي ونظام الارشاد الاكاديمي والقواعد المنظمة للعمل داخل الكليات والتعريف بالأنشطة الطلابية ودورها في توطيد العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الطلاب وتحقيق الاندماج المجتمعي داخليا وخارجيا والتأكيد على التوازن بين الحياة الاكاديمية والنشاط الطلابي.

انتظام العملية التعليمية

واجتمع رئيس الجامعة والنائب الأكاديمي بمديري الفروع والعمداء ومديري البرامج، وأكد ضرورة توفير كل الاحتياجات التي تتضمن انتظام سير العلمية التعليمية وجميع التجهيزات الفنية في مختلف مباني الجامعة، والتي تساعد على تقديم خدمات القطاعات (الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومباني المعامل والورش، وسكن الطلاب والطالبات، والمناطق الترفيهية والرياضية، كما وجه بتوفير احتياجات الطلاب داخل معامل ومكتبات الجامعة والتي تحتوي على كافة المستلزمات والاحتياجات الدراسية المختلفة، مشددًا على ضرورة توافر كافة احتياجات الطلاب وبأسعار مناسبة، مؤكدًا ضرورة الحرص على إجراءات السلامة والصحة المهنية، والاهتمام بمنظومة الأمن والنظافة والالتزام، وانتظام سير العمل بالجامعة.