جامعة «ستانفورد» تكرم المصري حسن يسري كأحد أبرز علماء العالم

كرمت جامعة ستانفورد الأمريكية الدكتور يسري حسن، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية، كأحد أبرز علماء العالم؛ تقديرًا لجهود الدكتور حسن في مجال الرياضيات.

وقال الدكتور حسن، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة « ten»، إن تكريم جامعة ستانفورد له هو بمثابة تكريم لجمهورية مصر العربية، واعتراف بالتطور الكبير الذي يحدث في مجال البحث العلمي في مصر.

تقديم كافة المعدات والوسائل التي سهلت على العلماء أمثاله التفرغ للبحث العلمي

وأعرب عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم كافة المعدات والوسائل التي سهلت على العلماء أمثاله التفرغ للبحث العلمي دون أي معوقات.

مصر تتمتع بعقول ممتازة وقادرة على تحقيق المعجزات

وأكد أن مصر تتمتع بعقول ممتازة وقادرة على تحقيق المعجزات في مجال البحث العلمي، ولكن ينقصها فقط التفرغ وتوفير الإمكانيات، والتي بالفعل يتم توفيرها وتطويرها حاليًا بسبب وعي القيادة السياسية بأهمية ودور البحث العلمي في تطور الدول.