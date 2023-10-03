حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية على الطلاب في مدارس القاهرة

وجه أيمن موسى، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، بتكثيف الندوات التوعوية عن خطورة الألعاب الإلكترونية، حرصا على سلامة الطلاب ومتابعة الطلاب داخل الفصول والفناء المدرسي، مشددا على ضرورة استدعاء ولي الأمر إذا لزم الأمر، لتقويم سلوك الطلاب، بالإضافة إلى عمل ندوات توعية لأولياء الأمور لحثهم على مراقبة أبنائهم وكيفية مراقبة المواقع التي يتعاملون معها.

خطورة الألعاب الإلكترونية

وأشار في بيان صحفي إلى ضرورة التوعية خلال الإذاعة المدرسية في طابور الصباح وكثافة الأنشطة المختلفة، لاحتواء طاقة الطلاب واكتشاف مواهبهم وتنميتها والاستفادة من وقت تجميع الطلاب في الفسحة المدرسية في تقديم مسابقات هادفة والاشتراك في النشاط الموسيقى، كذلك تفعيل دور أخصائي الصحافة داخل المدارس بمشاركة الطلاب لعمل مجموعة من المطويات المصورة لتعبر عن أضرار الألعاب الإلكترونية.

وأوضح أنه في ظل الافتتاح الإلكتروني ونشأة جيل جديد، يجرى استخدام الهاتف الذكي أغلب الساعات والتطلع على ثقافات الدول الأخرى، لذلك لابد من الرقابة الأسرية على نشاط أبنائهم على الهواتف الذكية في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية تؤثر على صحتهم النفسية والجسمانية، والتي تنعكس بدورها على أدائهم الدراسي، ومن مخاطر الألعاب الإلكترونية على الطلاب كالتالي:

- مشكلات صحية مثل فرط الإصابة بالسمنة وإضعاف البصر والعضلات والمفاصل وجعل اليدين والأصابع مخدرة، بسبب الاجتهاد الشديد .

- مشكلات في الدراسة وقلة التركيز في المذاكرة.

- التعرض لقيم خاطئة وسلوكيات عدوانية عنيفة في تصرفاتهم، يجعلهم منفصلين اجتماعيا.

- يزداد فرص الإصابة باضطراب الاكتئاب والقلق والتوتر فى حياتهم العملية والشخصية، لذلك يواجه بعض المعلمين صعوبات في التعامل مع سلوكيات بعض طلابهم سواء كانت هذه السلو كيات عدائية أو فوضوية أو مشاحنات مع أقرانهم.

حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية

ووجه مدير المديرية لكل الإدارات التعليمية بالتنبيه على مديري المدارس بوضع حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب إلى تطبيقها على أرض الواقع، بحيث يجرى أولا الحد من لعب هذه الألعاب داخل المدارس، وإبعادهم عنها عن طريق تفعيل الأنشطة الرياضية المدرسية بطريقة صحيحة بتكوين فرق رياضية داخل المدارس لتنمية العمل بروح الفريق، والاستمرار بتفعيل اليوم الرياضي بجميع مدارسنا وزيادة الإشراف لاحتواء أوقات التجمع واستثمارها.