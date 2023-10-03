رئيس الجامعة «المصرية اليابانية»: نستثمر الخبرات لتأهيل الخريجين لسوق العمل

نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء يومًا تعريفيًا للطلاب الجدد، لتعريفهم بالجامعة وكلياتها، وما تقدمه من برامج أكاديمية تؤهل الخريجين لسوق العمل، وللتعريف بمميزات النموذج الياباني للتعليم والأنشطة الطلابية، بحضور الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

الجامعة تمتلك معامل لا مثيل لها في الشرق الأوسط

في بداية اليوم التعريفي، رحب الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة، بالطلاب الجدد بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وهنأهم على اجتياز اختبارات القبول.

وأشار إلى أن الجامعة تستثمر الخبرات اليابانية في إعداد الطلاب لوظائف المستقبل، حيث تؤهل برامج الجامعة الأكاديمية التي تواكب المتغيرات في احتياجات سوق العمل الخريجين للمنافسة في سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك معامل لا مثيل لها بالشرق الأوسط، ومجهزة بأحدث أجهزة تكنولوجية في العالم.

أول جامعة تعمل اسم «اليابان» خارج حدودها

في السياق ذاته، استعرض عدلي، طبيعة الجامعة المصرية اليابانية موضحًا أنها أول جامعة بحثية أنشئت بالشراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية، وتعد أول جامعة تحمل اسم اليابان خارج حدودها.

وأضاف أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تعمل على 3 محاور هي: إتاحة تعليم جيد بمواصفات دولية لتخريج شخص مؤهل للحصول على فرص العمل المحلية والدولية، دعم كبير للاقتصاد المصري، ريادة الأعمال.

وأوضح عدلي، أن الجامعة تضع أولوية لدعم ورعاية الطلاب المبدعين والمبتكرين في كافة المجالات العلمية والرياضية والفنية والأدبية.

سامح ندا: الجامعة ترفع شعار «الطلاب أولًا»

من ناحيته رحب الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية، بالطلاب الجدد في الجامعة المصرية اليابانية التي أصبحت رائدة للتعليم والبحث العلمي و نموذج يحتذى به في جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر.

وأضاف إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطالب، حيث ترفع شعار «الطلاب أولًا» موضحًا أن الجامعة تهتم ببناء شخصية الطالب ليس من الناحية الأكاديمية فقط بل من جميع النواحي، حيث تسعى لإكساب الطالب المهارات المختلفة مثل مهارات الاتصال والتواصل والبحث والتفكير المنطقي ومهارات رياضة ومهارات تعلم اللغات، وذلك بهدف إعداد خريج مختلف عن جميع خريجي الجامعات الأخرى ولديه القدرة على المنافسة في سوق العمل.

وأكد أن الجامعة أعدت بيئة تعليم جادة وجذابة وممتعة لتكون تجربتهم فيها ثرية وعليكم أن تفتخروا بجامعتكم فقد حصلت منذ أيام على المركز الأول في تصنيف صحيفة «التايمز» البريطانية للجامعات على مستوى الجامعات المصرية.

عن إحصائية القبول بالجامعة هذا العام أوضح ندا أن 2862 من الطلاب تقدموا للقبول بالجامعة ونجح منهم في الاختبارات 1345 طالب وطالبة وتقدم بالأوراق عدد 1050 طالب وطالبة.