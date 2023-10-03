إجراءات وآليات جديدة لتيسير تصويت ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية

اجتمع ممثلو الهيئة الوطنية للانتخابات مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، للوقوف على أخر الاستعدادات الخاصة لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر لها ديسمبر المقبل.

آليات تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة

دار الاجتماع حول آليات وإجراءات تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة والتسهيلات المطلوبة لهم داخل اللجان من حيث الإتاحة المكانية والبيئية لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وفقا لمقترحات الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتخلل الاجتماع الحديث عن تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية عبر لغة برايل للمكفوفين، وتم الوقوف على أخر الأمور المتعلقة بتطبيق هذا الأمر داخل كل اللجان العامة والفرعية وتصويت المصريين في الخارج، كذلك توفير لغة الإشارة داخل اللجان من خلال البوسترات التي تسهل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية التعرف على آلية التصويت.

تعهدت الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل تصويت ذوي الإعاقة

تناول الاجتماع أيضاً الحديث عن آليات الربط الشبكي ما بين الهيئة والمجلس من خلال غرفة العمليات المركزية لكل منهما، وآلية الرد وحل أي شكوى واردة للمجلس بشأن تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل الأمر عليهم وتذليل أي مشكلات من الممكن أن تواجه عملية تصويتهم، وتعهدت الهيئة بحل أي مشكلة من الممكن أن توجه الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن الاجتماع حضره من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وائل الشيمي، عضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ومن جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، وعدد من الجهاز الإداري والتنفيذي للمجلس والمكتب الفني.