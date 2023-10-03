نيللي كريم تدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة: حقق إنجازات عظيمة

أعلنت الفنانة نيللي كريم دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، وذلك بعد إعلانه ترشحه رسميا، خلال مؤتمر «حكاية وطن».

نيللي كريم: كل الدعم للرئيس في الانتخابات

وقالت نيللي كريم في تصريحات لـ«الوطن» إنها تدعم الرئيس السيسي من منطلق الإنجازات العظيمة التي شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة، مضيفة: «كل الدعم للرئيس السيسي في الانتخابات».

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن» الذي اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تلبية لنداء الشعب المصري.