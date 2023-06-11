نيللي كريم ودينا تنعيان الفنانة ماجدة صالح: فراشة الأوبرا

نعت الفنانة دينا، الفنانة ماجدة صالح أول راقصة باليه، التي وافتها المنية، اليوم الأحد، وذلك من خلال منشور خاص عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

شاركت الفنانة دينا جمهورها بعدد من الصور الخاصة للفنانة ماجدة صالح وعلقت عليها: «فراشة الأوبرا الدكتورة ماجدة صالح في ذمة الله اللهم ارحمها و اغفر لها».

ونعت الفنانة نيللي كريم، الفنانة ماجدة صالح من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك: «ارقدي بسلام أيتها الروح الجميلة شكرا لك على كل ماعلمتني اياه».

يذكر أن محمد منير مدير الإعلام بدار الأوبرا المصرية كان قد أعلن عن خبر وفاة ماجدة صالح من خلال صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».