نيللي كريم تعود للكوميديا في رمضان 2024: الدراما تعبتني نفسيا

حسمت الفنانة نيللي كريم، موقفها من المُشاركة في موسم دراما رمضان المُقبل، حيث أكدت أنها ستُشارك بعمل جديدٍ، رغم أنها كانت تسعى للحصول على إجازة طويلة، خاصة وأنّ هذا الموسم، يتطلب من المُمثل، جهودًا ضخمة، خلال مرحلة التحضير والتصوير، والتي تمتد لشهورٍ متواصلة.

وقالت الفنانة نيللي كريم، خلال حوارها مع فاطمة مصطفى، في برنامج «الراديو بيضحك»، على «الراديو 9090»، إنها ستعود إلى الكوميديا، في موسم رمضان 2023، لاسيما وأنها قدمت الموسمين الماضيين، تجارب درامية جادة، وهما «عملة نادرة» و«فاتن أمل حربي»، قائلة: «الدراما تعبتني نفسيًا، وقلت أقدم كوميديا بقى».

وأوضحت أنها تسعى للتركيز على السينما، خلال الفترة المُقبلة، خاصة وأنّها كانت تُكرس كل جهودها طوال السنوات الأخيرة في الدراما التليفزيونية، قائلة: «هرجع أركز من تاني في السينما، وأقدم تجارب مختلفة».

وتنتظر نيللي كريم، الشهر الجاري، طرح فيلمها الجديد «فوي فوي فوي»، بمشاركة محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حجاج عبدالعظيم، حنان يوسف، ظهور مميز لـ بسنت شوقي.

تدور أحداثه حول شاب فقير، يسعى للسفر للخارج مستغلًا فريق كرة قدم للمكفوفين، ويحاول الانضمام إليها بزعم أنه كفيف البصر، ليخوض معها تجربة المشاركة في إحدى البطولات بالخارج ليتمكن للسفر إلى أوروبا، وخلال رحلته تتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت.