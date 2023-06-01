«القومي للمرأة» يكرم نيللي كريم ودنيا سمير غانم عن مسلسلي عملة نادرة وجت سليمة

قدمت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، درع تكريم للفنانة نيللي كريم عن دورها في مسلسل عملة نادرة، الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني هذا العام، وجرى تكريم مؤلف العمل مدحت العدل، وتسلم الدرع ماندو العدل.

مسلسل جت سليمة

وقدمت الدكتورة مايا مرسي، درع تكريم للفنانة دنيا سمير غانم عن دورها في مسلسل جت سليمة الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني هذا العام، وكرمت أيضا مؤلف العمل كريم يوسف، ومخرج العمل إسلام خيري، والشركة المنتجة وتسلم التكريم محمد أحمد السبكي.

احتفالية المجلس القومي للمرأة

وشهدت احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم أبطال أعمال الدراما الرمضانية الداعمة للمرأة هذا العام، حضور الفنانة نيللي كريم، والفنانة دنيا سمير غانم، وروجينا، وأمينة خليل، والفنانة منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب.