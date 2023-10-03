تفاصيل نتائج انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب: «الهنيدي» للتشريعية

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع، عن فوز النائب المستشار إبراهيم الهنيدي برئاسة اللجنة، وفاز بمقعد الوكالة كلا من النائبين إيهاب الطماوي ويحيى عيسوي، وفي أمانة السر ناصر عثمان.

انتخابات لجان النواب

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع عن فوز النائب أحمد فؤاد أباظة رئيسًا للجنة، وفاز بمقعد الوكالة كلا من النائبين، عباس السادات وأيمن محسب، وفي أمانة السر النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

لجنة الزراعة

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن فوز النائب هشام الحصري رئيسًا للجنة بالدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب، كما أسفرت الانتخابات عن فوز كل من النائب صقر عبدالفتاح والنائب حسن أبو قديرة بمنصبي وكيلي اللجنة، وفوز النائب محمد عبدالقوي بمنصب أمين السر.

كما فاز طلعت السويدي، برئاسة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب التزكية خلال الانتخابات التي جرت اليوم، وفازت النائبة رشا رمضان ومحمد جنيدي بوكالة اللجنة وخالد عبدالمولى أمين سر اللجنة، مؤكّدًا التعاون بين أعضاء اللجنة موجهًا الشكر لحصام عوض الله الرئيس السابق للجنة.

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع عن فوز النائب شريف الجبلي، برئاسة اللجنة بالتزكية، وفاز النائبان محمد سليم ومحمود سعد، بمنصبي وكيلي اللجنة، وفازت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمنصب أمين سر اللجنة.

لائحة النواب

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وتنص المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وتنص المادة 40 على أنَّه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

وتنص المادة 41، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ووفقا للمادة 42، تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن مع بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.