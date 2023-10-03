بدء انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب

بدأت انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب على مقاعد رئيس ووكيلين وأمين سر اللجنة، والبالغ عددها 25 لجنة برلمانية، ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء للتصويت وإجراء الانتخابات لرئيس اللجنة والوكيلين وفق القانون اللائحة.

تغييرات على منصب رئيس اللجنة

وتشهد لجان الإسكان والطاقة والصناعة تغييرات في منصب الرئاسة، وعلى مقاعد الوكلاء وأمين السر.

ويعلن رئيس مجلس النواب، في الجلسة الثالثة التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25.

نص قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب

وينص قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب بإعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتمد هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ويجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له بموافقة مكتب المجلس أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.