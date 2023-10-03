«النواب» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: أعظم انتصارات مصر

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر 1973.

وقال جبالي في برقيته: «بمشاعر يملؤها الفخر والعزة، يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أهنئكم والشعب المصري العظيم باليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973م، من أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث، والذي جسد أصالة وانتماء شعب مصر وقواته المسلحة لهذا الوطن، وأثبت للعالم أجمع أنّه لا تهاون مع معتد، ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر الطاهرة، ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا».

وجدد رئيس مجلس النواب، التهنئة للرئيس السيسي، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة عليه بكل الخير، وأن يحفظ لمصر مكانتها وأمنها بجهوده، وجهود أبناء مصر المخلصين.