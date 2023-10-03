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دينا فؤاد تدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة: تصدى للإرهاب

كتب:

أحمد حسين صوان
03:39 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
دينا فؤاد

دينا فؤاد

أبدت الفنانة دينا فؤاد دعمها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لمواصلة ما بدأه من إنجازات ومشروعات ضخمة في كل ربوع مصر، وما حققه من استقرار وأمن وأمان.

الرئيس السيسي صاحب إنجازات عظيمة

وقالت الفنانة دينا فؤاد في تصريحات لـ«الوطن»: «أؤيد الرئيس لفترة رئاسية جديدة كونه صاحب إنجازات عالية، وتصدى للإرهاب، ونفذ مشروعات قومية عديدة».

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن» الذي اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تلبية لنداء الشعب المصري.

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.