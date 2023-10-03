رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الخارجية: وجهنا البعثات الدبلوماسية بالالتزام بالحيادية خلال الانتخابات الرئاسية

كتب:

كريم عثمان
04:11 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، المستشار وليد حمزة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمُستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، وتناول اللقاء استعدادات وزارة الخارجية لتنظيم استحقاق انتخابات الرئاسة 2024 للمصريين بالخارج، وفقا للقواعد والضوابط والقرارات المُنظمّة التي تضعها الهيئة الوطنية.

شكري يؤكد حرص الخارجية على القيام بالدور المنوط بها 

وأكد شكري، حرص وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج على أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه أسوةً بالاستحقاقات السابقة، وقيامه بتوجيه البعثات بالالتزام بالحيادية والشفافية خلال كافة مراحل العملية الانتخابية، وبتشجيع المواطنين المصريين بالخارج على مُمارسة حقهم وواجبهم الدستوري بالمُشاركة في هذا الاستحقاق المهم.

وفى سياقٍ مُتصل، ألقى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مُحاضرة بمقر الوزارة للسُفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة القادمة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين بالخارج.

اقرأ المزيد:

بدء انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب

برلماني يدعو المجتمع المدني لإطلاق حملات «نعم للمشاركة» في انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. اعرف التفاصيل

رئيس «التجمع»: ندعم ترشيح الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة 2024