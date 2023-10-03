موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. اعرف التفاصيل

يترقب المواطنون موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024 داخل مصر وخارجها، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حسن حمزة، عن الموعد الخاص بالانتخابات في الداخل والخارج، وكذلك جولة الإعادة.

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وأوضحت الهيئة أنّ موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024، سيكون خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر المُقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية، وتجري العملية الانتخابية خارج مصر أيام 1 و2 و3 من الشهر ذاته.

موعد إعادة الانتخابات الرئاسية

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حسن حمزة، عن موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في حالة الإعادة ستكون في أيام 8 و9 و10 من شهر يناير المُقبل، وخارج مصر تكون أيام 5 و6 و7 من ذات الشهر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عن بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر المقبل حتى يوم السبت الموافق 14 من الشهر نفسه، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة 2 ظهرًا.