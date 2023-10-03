اختيار ممثلي الهيئات البرلمانية لـ5 أحزاب في مجلس النواب

رفع مجلس النواب جلساته البرلمانية الآن، عقب إعلان تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

وعقد المجلس اليوم 3 جلسات، تضمنت كل الإجراءات الخاصة بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة برلمانية، وتضم رئيسا لكل لجنة ووكيلين وأمينا للسر.

تشكيل الهيئات البرلمانية

تلقى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إخطارا من 5 أحزاب بشأن اختيار ممثلها عن الهيئة البرلمانية داخل المجلس.

وطالب رئيس مجلس النواب، الأحزاب التي لها هيئات برلمانية داخل المجلس، بسرعة إخطار المجلس بممثليها عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

ممثلو الهيئات البرلمانية

وضمت قائمة إخطارات الأحزاب السياسية التي وصلت لمجلس النواب بشأن ممثلي الهيئات البرلمانية، ما يلي:

أيمن أبوالعلا ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.

أحمد مقلد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.

محمد عطية الفيومي ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية.

إيهاب منصور ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي.

عاطف المغاوري ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.