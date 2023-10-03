وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق العسكرية لوضع أكاليل زهور على النصب التذكاري
كتب:
محمد مجدي
04:55 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية
أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، يرافقهم خلال المراسم المحافظين ومديري الأمن للمحافظات التي تقع بنطاق المسؤولية، لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة، وذلك بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.