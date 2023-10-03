العالم الهولندي يتوقع حدوث زلزال مدمر مماثل للمغرب في هذه الدولة

توقع عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوجربيتس، حدوث هزة أرضية قوية في بعض مناطق باكستان، متوقعًا أن تكون بنفس قوة الهزة التي ضربت المغرب.

إمكانية حدوث زلازل قوية

وقال هوجربيتس في تغريدة جديدة على حسابه على موقع «إكس» والمعروف سابقًا باسم «تويتر»، إنّه في 30 سبتمبر سجلوا تقلبات جوية شملت أجزاء من باكستان ومناطق قريبة منها، مشيرًا إلى أنّها يمكن أن تكون مؤشرًا على هزة أقوى قادمة كما كان الحال مع المغرب، مؤكدًا إمكانية حدوث زلازل قوية وكبرى في هذه المنطقة.

تحذير من زلازل تحدث في شهر أكتوبر

كان عالم الزلازل الهولندي، حذّر من زلازل تحدث في شهر أكتوبر خاصة الفترة من 1 إلى 3 من شهر أكتوبر، مؤكدًا أنّها ستكون حرجة وسيكون هناك تأثيرات محتملة، وأرفق نشرته التابعة للهيئة التي يتبعها «SSGEOS»، وتضمنت شرحًا للاقترانات والمحاذاة بين الكواكب في الفترة الحالية والمقبلة، وتأثيرها المحتمل على الأرض في صورة هزّات أرضية.

ونشر عالم الزلازل الهولندي وقوع زلزال بالقرب من منطقة نبيال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر.