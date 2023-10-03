«دور الأسرة في محاربة الأفكار الهدامة».. ندوة بمعرض الكتاب بدمنهور غدا

يواصل معرض دمنهور السادس للكتاب فعالياته للأسبوع الثاني، حيث يتضمن برنامج، غدا الأربعاء، ندوة بعنوان «دور الأسرة في محاربة الأفكار الهدامة وغير السوية»، يحاضر فيها زكية رشاد، مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، والدكتور مصطفى حمزة عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة دمنهور، وذلك في تمام الساعة 11 صباحا بقاعة المؤتمرات.

فعاليات معرض دمنهور السادس للكتاب

كما تشهد مكتبة مصر العامة بدمنهور أيضا ندوة بعنوان «فكر وإبداع» للدكتور محمود عسران بمشاركة مجموعة من المبدعين، وذلك الساعة 1 ظهرا، بالإضافة إلى ندوة بعنوان «تجربتي مع الإبداع» للشاعرة هاجر عمر، ويدير اللقاء الدكتور محمود عسران، وذلك بقاعة المؤتمرات الساعة 4 عصرا.

ندوات معرض دمنهور السادس للكتاب غدا الأربعاء

كما يتضمن البرنامج لقاء فكري مع الفنان محمود الحديني ويدير اللقاء المخرج عبدالمقصود غنيم، وذلك في تمام الساعة 8 مساء بقاعات المؤتمرات، بجانب اليوم الياباني الذي يضم عروضا يابانية، وعروض أزياء وأكلات وروايات يابانية، وذلك بالمسرح الروماني الساعة 8:2 مساء.