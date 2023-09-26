افتتاح معرض دمنهور السادس للكتاب بمشاركة أكثر من 30 دار نشر وعروض فنية

افتتحت قبل قليل الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض دمنهور للكتاب في نسخته السادسة الذي تنظمه مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والعديد من الهيئات والمؤسسات وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2023.

افتتاح معرض دمنهور السادس للكتاب

ويشمل المعرض السادس للكتاب في دمنهور العديد من الفعاليات بمشاركة أكثر من 30 دور نشر، وعروضاً فنية على مدار اليوم بالمسرح الروماني وعقد ندوات ثقافية وأدبية وفنية بقاعة المؤتمرات، وورش تستقبل البراعم للإبداع والتميز إلى جانب ركن الأزهر وركن الكنيسة وركن السياحة والبيئة، من إصداراتها المختلفة بالسلاسل كافة، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تقدم كتبًا بأسعار مخفضة، تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا.

أهمية تنمية الوعى وبناء الإنسان ونشر الثقافة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أهمية تنمية الوعي وبناء الإنسان ونشر الثقافة داخل المجتمع من خلال القراءة باعتبارها أهم مصادر الارتقاء بالعقل والوجدان، مؤكدة أن معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة يعد استكمالاً لمسيرة النجاح على مدار 5 أعوام

ومن جهته أحمد بهي الدين على أهمية القراءة وتغذية العقل بالثقافة والعلوم ودور القراءة في تشكيل وبناء الإنسان المصري، مشيداً بمعرض دمنهور الدولي للكتاب في نسخته السادسة والذي يمتلك مجموعة كبيرة من المؤلفات والإصدارات والكتب المتنوعة والممتدة في كافة المجالات.

ويتضمن فعاليات اليوم الأول معرض لرسوم الكاركاتير الذي تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير، وعقد لقاء مع الكاتب طاهر المعتز بالله حول كتابه الدحيح والدحيحة، وعلى هامش فعاليات اليوم، ستقدم فرقة كفر الدوار للموسيقى العربية عرضاً فنياً بالمسرح الروماني ومخيم الطفل وورش فنية و تعليم الحرف اليدوية وفنون تشكيلية وورش لذوى الاحتياجات الخاصة.