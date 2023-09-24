استعدادات مكثفة لافتتاح معرض دمنهور السادس للكتاب الثلاثاء المقبل

تواصل مكتبه مصر العامة بدمنهور، استعداداتها لإقامة معرض دمنهور السادس للكتاب، «دورة الكاتب والمترجم السيد إمام»، خلال الفترة من 26 سبتمبر و حتى 5 أكتوبر المقبل، حيث يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لافتتاح المعرض.

افتتاح معرض دمنهور السادس للكتاب

ويتضمن برنامج المعرض عدة فعاليات وندوات وأمسيات وحفلات، كما سيضم كوكبة من الشخصيات العامة والكتّاب والفنانين ومجموعة متميزة من دور النشر الكبرى المختلفة.

ويأتي افتتاح معرض دمنهور السادس للكتاب بالتزامن مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذى يوافق 19 سبتمبر من كل عام، وتنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الإنسان ورفع الوعي المعرفي والثقافي لديه.

أهمية المعرض في إثراء الحركة الثقافية

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أهمية المعرض في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وغرس قيم الولاء والانتماء ورفع المستوى الثقافي والتوعوي لأبناء المحافظة، مشيرة إلى أن معرض الكتاب هذا العام سيشهد حراكاً ثقافياً غير مسبوق وسيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية المختلفة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة ضرورة استثمار النجاح الذي يحققه المعرض سنويا للوصول إلى معرض عالمي للكتاب يرسخ أهمية الثقافة في حياتنا وتأثيرها في كافة برامج التنمية.