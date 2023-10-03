برلمانية: خوض الاستحقاقات الانتخابية يثبت قوة الأحزاب

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو حزب المصري الديمقراطي، إن الحزب دائما يحرص على التواجد على الساحة السياسية والوصول إلى نبض الشارع المصري، مشيرة إلى أن خوض الاستحقاقات الانتخابية يثبت قوة الأحزاب وتواجدها في الحياة السياسية، مشيرة إلى أن اليوم محوري وفارق في استمرار اختيار المشاركة للحزب الذي أسس بعد ثورة يناير والذي أسس ليعبر عن أحلام الناس.

وأضافت أميرة صابر، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن حزب العدل شريك رئيسي للحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي، مؤكدة الدور الذي يلعبه أعضاء الحزبين في البرلمان المصري ومدى تأثيرهم، مشيرة إلى أن اليوم يشاركوا في الانتخابات كخيار وجود لأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والاجتماعية يمكن أن يكون لها مسارات حلول دون أحزاب سياسية، واستطاعنا الاشتباك مع الأحداث ولدينا استحقاقات قادمة منها انتخابات المحليات ومن المهم أن نعبر عن سياساتنا من خلال خيار المشاركة الجادة.

تصحيح المسار السياسي

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحزب قرر خوض العملية الانتخابية من أجل التغيير، وتصحيح المسار السياسي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، موضحة أن المصري الديمقراطي لديه فرصة عظيمة لبناء كوادر سياسية على الأرض، كما أن الحزب يحرص دائما على مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية.

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي المحتمل الدكتور فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، للإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالحملة الانتخابية، بحضور عدد من نواب البرلمان، قيادات الحزب، وبعض الشخصيات العامة.

جاء ذلك بحضور، النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، والنائب إيهاب منصور، والنائب فريد البياضي، وريهام عبد النبي عضو مجلس النواب، وأميرة صابر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بمجلس الشيوخ، وباسل عادل رئيس ومؤسس كتلة الحوار، والمحامي طارق العوضي.