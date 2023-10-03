انطلاق مؤتمر إعلان تفاصيل الحملة الانتخابية لفريد زهران

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي المحتمل الدكتور فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لإعلان التفاصيل المتعلقة بالحملة الانتخابية، بحضور عدد من نواب البرلمان، وقيادات الحزب، وبعض الشخصيات العامة.

حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

وقال باسم كامل الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الاختلاف بين أعضاء الحزب كان نقطة تميز وانطلاق، موضحا أن الحزب في فبراير 2011، كان له دور أساسي في جبهة الإنقاذ ومواجهة الإخوان، ودور في لجنة الخمسين لإعداد الدستور، وشارك في الاستحقاقات الدستورية السابقة.

أضاف: «لدينا اختلاف جذري، ومبادئ، ونحرص على وجود مسافة آمنة، نفتح بابنا لكل ما هو حوار ومشاركة وتواصل، ليس فقط مع أصدقائنا ورفقائنا في المعارضة، لكن أيضا مع من يطلق عليها أحزاب الموالاة أو ممثلي السلطة».

أكد أن الحوار وسيلة تحقيق الأهداف التي نصبو إليها، فأهدافنا جعلتنا نشارك في الانتخابات، على أمل تحريك الحالة الديمقراطية في مصر خطوة للأمام، ونحاول إحداث نقلة في الحياة الديمقراطية نحو دولة ديمقراطية حديثة برؤية سياسية متكاملة من خلال وجود بدائل.

جاء المؤتمر بحضور النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، والنائب إيهاب منصور، والنائب فريد البياضي، وريهام عبد النبي عضو مجلس النواب، وأميرة صابر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بمجلس الشيوخ، وباسل عادل رئيس ومؤسس كتلة الحوار، والمحامي طارق العوضي.