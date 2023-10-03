وزير المالية: مخصصات «الصحة» ارتفعت من 36 إلى 200 مليار جنيه

كشفت وزارة المالية عن أن أداء الاقتصاد المصري بدأ يتحسن، خلال السنوات الـ9 الماضية؛ آخذًا في الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التي تعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدرٍ ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.

التأمين الصحي الشامل لغير القادرين

وتابع معيط، بأنّ مخصصات قطاع الصحة ارتفعت من 36.4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 10 سنوات بنسبة نمو 447%، مؤكدا تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من 2.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 8.1 مليار جنيه بحلول يونيو 2024 بنسبة نمو 224% وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من 84.1 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه في يونيو 2024 بزيادة 173% وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 10 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009%.

عجز الموازنة

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن معدل عجز الموازنة للناتج المحلى انخفض من 13.8% في العام المالي 1981-1982 إلى 6% في يونيو 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيه 2027، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159% في العام المالي 198-1981 إلى 95.7 في يونيو 2023، ونستهدف النزول به إلى 75% في 2027، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبني استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.

تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة

وأضاف معيط أن تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة ونجحت الدولة في تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة، كما يؤكد أنّه بدلا مما كان سائدًا لسنوات طويلة: «ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين» حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.