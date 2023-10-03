ويجز يستعد لإحياء حفل في لندن الخميس المقبل

يستعد مغني الراب ويجز لإحياء حفل جديد في لندن الخميس المقبل، مع الثنائي الشعبي «الصواريخ، والمغنية نهال»، وذلك ضمن جولة عالمية يقوم بها ويجز في عدد من الولايات بأمريكا وأوروبا، ليكتب بذلك اسمه في التاريخ، ويصبح أول فنان عربي يجول أوروبا بالتعاون مع Live Nation.

ويعد الحفل القادم هو انصهار فريد من نوعه بين الأصوات المشاركة ليكون احتفالا بالتنوع الموسيقي والتبادل الثقافي بين المشاركين، ومن المقرر أن يقدم ويجز تجربة موسيقية جديدة تتجاوز الحدود و اللغات، يجمع فيها بين الهيب هوب العربي والراب المصري، وهو ما بدأ به بالفعل خلال جولته التي بدأت 27 سبتمبر الماضي في الحفلات التي قدمها في بروكسل وبرلين وأمستردام ليستكمل بعد ذلك جولته بعد لندن في تورنتو ونيويورك ولوس أنجلوس وغيرها.

ومن المتوقع أن تشهد مبيعات تذاكر جولة Wegz التاريخية ارتفاعًا كبيرًا حيث يترقب المعجبون بشغف هذه التجربة الفريدة من نوعها.