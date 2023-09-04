إطلاق مقطع تشويقي لأغنية «حلوة منك» بصوت ويجز من فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»

أيام قليلة تفصلنا عن طرح الفيلم المصري «ڤوي! ڤوي! ڤوي!» بدور العرض، حيث أنه من المقرر عرضه يوم 13 سبتمبر المقبل، وفي 21 من نفس الشهر في جميع البلاد العربية، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفيلم:

- بشكل استعراضي يستدعي أجواء قصص الأبطال الخارقين، بالأبيض والأسود.

- يظهر ويجز في المقطع التشويقي لأغنية «حلوة منك»، محلقاً في السماء فوق المباني، ومن خلفه آخرون يرتدون مثله ملابس سوداء، ليترك بذلك المشاهد في حالة ترقب وفضول لمشاهدة الأغنية كاملة.

أحداث فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!

- تدور أحداث فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!، حول «حسن» حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم به على وجه الخصوص، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

أبطال فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!

- ڤوي! ڤوي! ڤوي! من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال ، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.