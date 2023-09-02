الإبداع مستمر في مهرجان العلمين.. «ويجز» يصعد المسرح على أنغام «عفاريت الأسفلت» ويشعل الأجواء بـ«كيفي كده والبخت»

واصل مهرجان «العالم علمين» حفلاته بأجواء حماسية أشعلها مطرب الراب «ويجز» فى حفله، الذى أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين، الجمعة الماضى، على مسرح «العلمين أرينا» وسط حضور جماهيرى كبير من مختلف الفئات والأعمار.

مطرب الراب يحيّي خاله أثناء حضوره الحفل.. ويمازح جمهوره بقوله: «فطرتوا إيه؟»

وصعد «ويجز» إلى المسرح على نغمات أغنية «عفاريت الأسفلت» وسط هتافات الجمهور، مما دفعه لممازحتهم، قائلاً: «فطرتوا إيه النهارده؟»، ليواصل بعدها غناء عدد من أغنياته، وأبرزها «واحد وعشرين»، التى ظل يردّدها الحضور معه.

واشتعلت الأجواء مع غناء «ويجز» أغنية «البخت»، التى طالب فيها جمهوره بإضاءة هواتفهم المحمولة، وتصاعدت حدة التفاعل مع غنائه أغنية «دورك جاى»، التى غطى فيها صوت الجمهور على صوت «ويجز» نفسه، الذى قال لهم: «عاوزين نعمل دوشة كبيرة والكل يرفع إيده فوق».

ووجّه «ويجز» التحية لأهالى المطرية ولخاله الذى أتى خصيصاً من إيطاليا لحضور حفله بمهرجان العلمين، مؤكداً أنه يعد الجمهور بالمشاركة فى الدورة المقبلة من المهرجان، ووجّه الشكر لهم لحضورهم بأعداد كبيرة للحفل.

واختتم «ويجز» الحفل بأغنية «كيفى كده»، التى انطلق معها عرض ضخم للألعاب النارية، وهى الأغنية التى حقّقت نجاحاً مبهراً وتجاوز عدد مشاهديها حاجز الـ49 مليون مشاهدة عبر موقع تداول الفيديوهات «يوتيوب».

وانطلق مهرجان العلمين يوم 13 يوليو الماضى، ونجح المهرجان بفعالياته الفنية والرياضية والترفيهية فى تعزيز قوة مصر على خريطة السياحة الترفيهية بمنطقة الشرق الأوسط، كما نقلت القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فعاليات المهرجان للجمهور المصرى والعربى، ووضعته فى مكان الحدث الأبرز فى المنطقة العربية حالياً.

ونجحت الدولة المصرية فى تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، وذلك فى إطار جعل مدينة العلمين أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة، الذى يشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصّصين فى مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليُقدّم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وشهد مهرجان العلمين فى دورته الأولى إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى، أبرزهم «محمد منير، تامر حسنى، إليسا، نانسى عجرم، حميد الشاعرى، كارول سماحة، بهاء سلطان، حكيم، مدحت صالح، ريهام عبدالحكيم، أنغام، تامر عاشور، فرقة «كايروكى»، رضا البحراوى، عمر كمال وآخرون».

وأعرب نجوم الغناء فى تصريحاتهم لـ«الوطن» عن سعادتهم بالمشاركة فى المهرجان، مؤكدين أن قرار إقامته بمدينة العلمين الجديدة كان قراراً ذكياً، نظراً للطبيعة الجغرافية الرائعة التى يتمتع بها المكان، فضلاً عن الطقس المعتدل والمناظر الطبيعية الخلابة.