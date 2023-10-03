حي المنتزه: إزالة 75 حالة إشغال طريق.. وتجميل الحدائق وتنسيق الأشجار

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن إدارة إشغال الطريق نفذت حملة لإعادة الانضباط للشارع، وفتح الطريق أمام المارة وإزالة أي معوقات بالطريق العام.

وأسفرت الحملة عن إزالة والتحفظ على 75 حالة إشغال متنوع، واستهدفت الحملة شوارع، خلف محطة قطار فيكتوريا بحري، سوق دربالة، شارع محمد بدر دربالة سيدي بشر قبلي، شارع عمر بن عبد العزيز ميامي، وتستمر الحملات يوميًا وتباعًا لردع المخالفين ولإعادة الانضباط حرصًا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر.

جهود متواصلة لإدارة الحدائق للحفاظ على المظهر العام

وأشار رئيس حي المنتزه أول، إلى أن إدارة الحدائق تواصل جهودها للارتقاء بمستوى الحدائق بنطاق الحي والاهتمام بالمسطحات الخضراء، وفي هذا السياق قامت الإدارة بتنفيذ بعض الأعمال منها، تنقية الحشائش بين الجازانيا بالحديات مع الري بجزيرة المحروسة، كما تم قص وتهذيب أشجار الفيكس ورفع مخلفات تقليم النخيل بحديقة النصر، وتقليم النخيل بشارع مصطفى كامل ورفع المخلفات، والمتابعة مستمرة للارتقاء بمستوى الحدائق والمظهر العام والجمالي بنطاق الحي.

سرعة التدخل في حال وجود شكاوى

وأوضح اللواء سحلول أن جميع إدارات الحي تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بشكل مستمر تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذي يحرص دائمًا ضرورة تقديم الخدمات بشكل فوري وسريع، والعمل على سرعة التدخل حال وجود شكاوى من المواطنين والعمل على رفع الإشغالات وإزالة المخالفات.