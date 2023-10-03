خالد زكي: تمنيت وجود زوجتي خلال تكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي

قال الفنان خالد زكي إنه كان يتمنى وجود زوجته الراحلة خلال تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ39.

خالد زكي: زوجتي شاهدة على مسيرتي الفنية

وأضاف خالد زكي في ندوة تكريمه المقام حاليا داخل أحد فنادق الإسكندرية، أن زوجته كانت شاهدة على مسيرته الفنية، إذ عاشا زوجين لمدة 47 عاما، بالإضافة إلى قصة حب كبيرة قبلها استمرت 7 أعوام، مضيفا أنه يفتقدها في حياته حاليا كونها شخصية لا تعوض.

وأكد أن نجله حرص على التواجد في الندوة، لكن غاب عن الحضور ابنته وأحفاده، موضحا: «الدراسة بدأت وده كان سبب غيابهم عن الندوة».