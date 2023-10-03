رئيس اتحاد عمال مصر: صعب نرى رئيسا آخر غير السيسي لقيادة الدولة

أكد محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، أن الاتحاد ناشد الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جدديدة لاستكمال مسيرة العطاء والأمن الذي يشعر به الشعب المصري واستقرار الدولة المصرية واستكمال مسيرة التنمية.

ووجّه «جبر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»: الشكر للرئيس السيسي على تلبية نداء الشعب المصري وأعلن خوضه الترشح لفترة رئاسية جديدة، قائلا: «صعب نرى رئيس آخر غير الرئيس السيسي لقيادة الدولة».

نداء الشعب المصري واتحاد عمال مصر

وتابع أنه يمثل اتحاد عمال مصر ونقاباته، والذي حدث بالأمس أن جميع النقابات عن بكرة أبيها نزلت إلى الشوارع وناشدت الرئيس السيسي باستكمال المسيرة لذلك جرى إصدار البيان لشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستجابة لنداء الشعب المصري واتحاد عمال مصر والترشح للانتخابات».