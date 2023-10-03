عضو الجالية المصرية في جنيف: نؤيد ترشح الرئيس السيسي لاستكمال بناء الدولة

أعلن سيد صالح عضو الجالية المصرية في جنيف، كامل تأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؛ لاستكمال البناء والتنمية والحفاظ على شعب مصر.

نائب الموثق العام لجبهة الوطنية للمصريين في باريس يؤيد ترشح السيسي

كما أعلن أحمد غيث نائب الموثق العام للجبهة الوطنية للمصريين في باريس، كامل تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.