رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محمد العرابي: استمرار الرئيس السيسي الخيار الأمثل للحفاظ على استقرار الدولة

كتب:

محمد أيمن سالم
07:37 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
السفير محمد العرابي

السفير محمد العرابي

كشف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، تفاصيل تأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، موضحًا أن كل دولة تسعى إلى مصلحتها في مختلف دول العالم.

استمرار الرئيس السيسي

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر تحتاج إلى قبطان يعبر بها إلى بر الآمان، بجانب التحديات التي تواجه المجتمع لذا استمرار الرئيس السيسي يعد الخيار الأمثل لتحقيق هذه الأهداف.

الاستقرار الداخلي للدولة

وتابع: «للحفاظ على الاستقرار الداخلي للدولة الذي تنعم به الآن لا بد من البقاء على من حققه، كما أن مصر استعادت مكانتها إقليميا وعالميا، خلال السنوات الماضية».

اقرأ المزيد:

محمد العرابي: أحداث 11 سبتمبر غيرت موازين القوى الدولية

محمد العرابي: مصر لا تتوانى في تقديم المساعدات ودعم الدول وقت الأزمات

محمد العرابي: الهيمنة السياسية والاقتصادية لأمريكا والصين أضرت بالعالم أجمع

 محمد العرابي: العالم أدرك أن تحريك الاقتصاد الدولي لا يأتي بكثرة العقوبات

محمد العرابي: زيارة رئيس موريتانيا لمصر قفزة في مستوى العلاقات بين البلدين