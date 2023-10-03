محمد العرابي: استمرار الرئيس السيسي الخيار الأمثل للحفاظ على استقرار الدولة

كشف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، تفاصيل تأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، موضحًا أن كل دولة تسعى إلى مصلحتها في مختلف دول العالم.

استمرار الرئيس السيسي

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر تحتاج إلى قبطان يعبر بها إلى بر الآمان، بجانب التحديات التي تواجه المجتمع لذا استمرار الرئيس السيسي يعد الخيار الأمثل لتحقيق هذه الأهداف.

الاستقرار الداخلي للدولة

وتابع: «للحفاظ على الاستقرار الداخلي للدولة الذي تنعم به الآن لا بد من البقاء على من حققه، كما أن مصر استعادت مكانتها إقليميا وعالميا، خلال السنوات الماضية».