فحص 1450 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية في البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في البحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية الضهرية بـ«إيتاي البارود»، تم الكشف خلالها على 1450 مواطنا مجانا، من خلال وجود 9 عيادات طبية.

قافلة طبية مجانية في إيتاي البارود

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «عيادتي الباطنة 430 - عيادتي الأطفال 331 - الجراحة 200 - النساء 112 - تنظيم الأسرة 85- العظام 255- الأسنان 64».

القافلة الطبية المجانية في إيتاي البارود توفر «معامل»

وتضمنت القافلة وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ولجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

خطة الدولة لتكثيف القوافل الطبية العلاجية

تأتي القوافل الطبية في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة، والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.