«لو في مكان غير محافظتك».. طريقة سهلة للإدلاء بصوتك بالانتخابات الرئاسية

آلاف المغتربين في العديد من محافظات مصر، سواء للدراسة أو العمل، يضطرون إلى السفر لمحافظتهم من أجل الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية بمحل إقامتهم، وأحيانًا يصعب على الشخص السفر خلال فترة الانتخابات بشهر ديسمبر المقبل، لكن الهيئة الوطنية للانتخابات، سمحت للناخبين المتواجدين فى محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، بأن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبحسب قانون الانتخابات الرئاسية، فالمواطن يحق له الإدلاء بصوته في محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، لكن القانون سمح للناخب إذا كان متواجد في محافظة غير محافظته، الإدلاء بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة الموجود بها، وفق الضوابط التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

عدد المراكز الانتخابية

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و85 مركزًا على مستوى الجمهورية وفقًا لمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، وتم تحديث قاعدة البيانات يوم 25 سبتمبر الجاري، وذلك يوم إعلان المؤتمر الصحفي لفتح باب الترشح وإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.

5 أكتوبر موعد تلقي طلبات الترشح

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه بداية من يوم 5 أكتوبر، سيتم فتح باب استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، ويجب على المقدم استيفاء الشروط وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة للترشح.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان صحفي، أنها تتابع حُسن تنفيذ قراراتها والإجراءات التحضيرية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة وحيث إن الهيئة قد تلقت خلال الأيام الماضية.