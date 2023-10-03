رئيس الوطنية للانتخابات يشيد بجهود البعثات الدبلوماسية في الانتخابات الرئاسية

أشاد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، خلال اجتماع مع وزير الخارجية سامح شكري، بجهود البعثات الدبلوماسية بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن الدفاع عن مصالح مصر وحماية حقوق المصريين، والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية في الخارج إعمالًا بأحكام الدستور والقانون وتحت مظلة إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

اللقاء شهد حضور المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وجرى خلاله بحث أوجه الاستعدادات الخاصة بوزارة الخارجية، بشأن تصويت المصريين في الخارج، في ضوء القرارات المُنظمة والضوابط التي سبق وأعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يشيد بجهود وزارة الخارجية

أشار المستشار وليد حمزة، إلى حرص وزارة الخارجية على إبداء كل أوجه التعاون المطلوب في سبيل إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل، والالتزام الكامل بأحكام القانون وقرارات الهيئة.