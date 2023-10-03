ضوابط «الهيئة الوطنية» لتقييد طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات استقبال طلبات الترشح من الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية في يوم 5 أكتوبر المقبل، وحدد قانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية ضوابط تقييد طلبات الترشح.

ضوابط تقييد طلبات الترشح

ونصت المادة 13 من القانون بأن «تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات»، على أن يتبع في شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابعت الهيئة في المادة 13: «تعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكيين أو المؤيدين لهم».

ضوابط التعامل مع اعتراض المرشحين المحتملين

كما أوضحت كيفية التعامل مع حالات اعتراض المرشحين المحتملين وجاء كالتالي: «ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التي تحددها اللجنة».

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الجدول الزمنى للمارثون الرئاسي 2024 في 25 سبتمبر الماضي إذ بدأ المواطنون بعمل توكيلات لمرشحيهم فيما تقدم العديد من النواب بتزكيات للمرشحين من أجل استيفاء شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتي تتطلب «أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها»، وفقا للمادة الثانية من قانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.