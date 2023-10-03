الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة.. متى يبدأ الاقتراع في الداخل والخارج؟

يبحث العديد من المواطنين عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المُقبلة 2023، والتي من المُقرر انطلاقها في الأول من شهر ديسمبر المقبل، وذلك حسب الجدول الانتخابي سواء منذ بداية التقديم بأوراق الترشيح حتى الانتهاء من عمليات التصويت والاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة

وبالنسبة لـ الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، يتم فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام متتالية حتى 14 أكتوبر 2023، وإعلان القائمة الأولية لأسماء المرشحين وأعداد المؤيدين لكل منهم يوم 16 أكتوبر 2023.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة

- استقبال طلبات الترشح وتلقي طلبات الترشح، في الفترة من 5 لـ14 أكتوبر يوميا من 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، وينتهي العمل في اليوم الأخير الساعة 2 ظهرا .

- إعلان قائمة المرشحين الأولية يوم 16 أكتوبر.

- تلقي الطعون يومي 17 و18 أكتوبر من 9 صباحًا وحتى الـ5 مساءً.

- البت في التظلمات والإخطار بها يوم 26 أكتوبر.

- تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا يومي27 و28 أكتوبر.

- فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون، من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر، ونشر ملخص الحكم بالجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر.

- اختيار المرشحين للرموز، وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح، وآخر موعد لسحب طلب الترشح يوم 8 نوفمبر.

- إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها بالجريدة الرسمية، وبدء الحملة الانتخابية يوم 9 نوفمبر.

- آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه يوم 15 نوفمبر.

- توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج يوم 29 نوفمبر اعتبار من الساعة 12 صباحا.

- انتخابات المصريين في الخارج أيام 1و 2 و3 ديسمبر من 9 صباحا لـ9 مساء بالتوقيت المحلي للدولة .

- توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الداخل اعتبار من الساعة 12 صباحا يوم 8 ديسمبر 2023.

- الانتخابات بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء.

- انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 13 ديسمبر.

- تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر.

- البت في الطعون المقدمة بقرارات اللجان العامة يومي 15 و16 ديسمبر.

- إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر.