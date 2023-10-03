منطقة مطروح الأزهرية تحتفل بالمولد النبوي وذكرى انتصارات 6 أكتوبر

عقدت منطقة مطروح الأزهرية برعاية فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية، احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى الـ50 لانتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة.

وشهد الحفل، مساء اليوم، بمكتبة مصر العامة بمطروح حضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، نائبًا عن محافظ مطروح، وفضيلة الشيخ عبدالحكيم سلطان، مدير عام منطقة وعظ مطروح، والوكيل الشرعي للمنطقة الدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة، ومدير مكتبة مصر العامة أسامة المرسي.

الاقتداء بالرسول قولًا وفعلًا

ورحب رئيس المنطقة خلال كلمته بالمشاركين، متحدثًا عن مولد خير البشر رسول الرحمة ﷺ، مطالبًا الحضور بالاقتداء برسولنا قولًا وفعلًا، واستلهام العبر من سيرته العطرة.

انتصارات أكتوبر المجيد

كما تناول الحديث بطولات الجيش المصري في الدفاع عن أرض الوطن الحبيب، وأن حرب السادس من أكتوبر هي انتصار للعزة والكرامة، وأنها جاءت من أجل إحقاق الحق وإعلاء كلمته، وبها استطاع المصريون كتابة تاريخهم بحروف من نور.

قوة وإرادة وعزيمة الشعب المصري

من جانبه وجه اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة ببيان الشكر لمنطقة مطروح الأزهرية، على التنظيم، مهنئا الحضور بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا على قوة وإرادة وعزيمة الشعب المصري والتفافه خلف قاداته لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

لتحتل مصر مكانتها المستحقة بين الأمم، معلنًا دعمه لجهود الأزهر الشريف في نشر الوعي ومحاربة التطرف، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وجرى خلال الاحتفالية إهداء السكرتير العام للمحافظة شهادة تقدير وهدية تذكارية، تقديرًا لجهوده ودعمه الدائم لأبناء الأزهر بمطروح، كما تم تكريم بعض المعلمين والطلاب المتميزين بمنطقة مطروح الأزهرية.