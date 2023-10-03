«أزهرية كفر الشيخ» تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي وانتصارات أكتوبر

نظمت منطقة كفر الشيخ الأزهرية احتفالية كبرى لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف والتي جاءت بالتزامن مع الذكرى الـ50 لنصر حرب 6 أكتوبر المجيدة، وذلك في مدرج ديوان المنطقة، اليوم الاثنين، تحت رعاية وحضور الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة الأزهرية.

المولد النبوي الشريف

وتهدف الاحتفالية إلى إحياء ذكرى سيد الخلق محمد صل الله عليه وسلم، والاقتداء بسنته، وبث روح الولاء والانتماء لوطننا الحبيب، حيث افتتحت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عمرو الشحات السماحي، قارئ الإذاعة والتلفزيون، والطالب بالمرحلة الثانوية بمعهد النوايجة الثانوي بنين بدسوق.

وتحدث الشيخ عبدالناصر شهاوي، رئيس المنطقة الأزهرية في كفر الشيخ، عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته الحسنة، مطالبا الحضور بأهمية الاقتداء برسولنا في أقواله وأفعاله.

كما تحدث عن الدور العظيم الذي يقوم به حماة الوطن والتصدي لأي عداءات تمس أي جزء من كيان الوطن الحبيب، مشيراً إلى أنه في هذا الوقت من كل عام يحتفل الأزهر الشريف على مستوى مناطق ومعاهد الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف وبهذه الملحمة العظيمة، لكي نحيي هذه الذكرى دوما في نفوس الأجيال، مشيراً إلى أن حرب السادس من أكتوبر غيرت الخريطة السياسية للشرق الوسط بأكمله تغييراً جذرياً لصالح الأمة العربية.

كلمات في حب رسول الله

كما عبر الحضور خلال كلماتهم عن المعاني العظيمة لذكرى المولد النبوي، وما تضمنته سيرة الرسول المصطفى من أخلاق وقيم هي مثال للبشرية في احترامها لحقوق الإنسان، حتى بنت رسالته وعقيدته الحضارة وأغنت العلم وصاغت القيم وحمت الأسرة ورفعت المرأة وحفظت حقوق الطفل وما شرَعته من دولة مدنية تُحترم فيها حقوق المواطنة لكل أبناء الوطن، كما أوضحت كلمات الحضور أيضاً معاني ومفاهيم الانتماء والولاء للوطن من قبل الأفراد، مٌجمعين خلال كلماتهم بأن حرب أكتوبر هي نصرة للعزة والكرامة، وأنها جاءت من أجل إحقاق الحق وإعلاء كلمته، وبها استطاع المصريون كتابة تاريخهم بحروف من النور في سجل الزمان.

وخلال الحفل قدّم الطالب محمود عبدالرحمن سليمان، طالب معهد فرج الكبرى بالرياض؛ قصيدة وطنية مطولة عن ملحمة العبور، والتي عبَر بها عن سرد واقعي للبطولات التي حققها جيشنا العظيم لاسترداد سيناء الغالية.

وشهِد الحفل عددا من الوعاظ وقيادات ديوان المنطقة ومديري الإدارات التعليمية الأزهرية، وبعضا من المعلمين وطلاب معاهد المنطقة بمختلف المراحل، إلى جانب حضور الشخصيات العامة.