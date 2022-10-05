حسين فهمي في ذكرى 6 أكتوبر: أكبر ملحمة انتصارات حربية في التاريخ

حرص الفنان حسين فهمي على تهنئة الشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» .

وكتب حسين فهمي: «تحية إجلال وتقدير لكل شهداء الوطن.. لأبطال ملحمة السادس من أكتوبر المجيد 6 أكتوبر 1973، الذكرى 49، يحتفل الشعب المصري بالسادس من أكتوبر من كل عام في ذكرى المجد، ذكرى انتصارات حرب أكتوبر عام 1973، نتذكر جميعا تضحية رجال مصر الشرفاء من الجنود المصريين العظماء».

وأضاف حسين فهمي: «حرب أكتوبر ستبقى رمزا لعظمة مصر وصلابة إرادتها، ذكرى النصر برهان حي ومتجدد على شموخ قواتنا المسلحة وشجاعة وتضحيات أبطالها، خالص التهاني للشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، وهو اليوم الذي سطر فيه الجيش المصري أكبر ملحمة انتصارات حربية في التاريخ، اللهم ارحم شهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم فداءً للدين والوطن».