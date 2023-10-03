عضو البرلمان الأرميني: أذربيجان تنفذ عملية تطهير عرقي ضد الأرمن في كاراباخ

قال أرتور تريان، عضو البرلمان الأرميني، إن آذربيجان ترتكب عمليات تطهير عرقي ضد الأرمن، وهجرت من كارباخ أكثر من 100 ألف من الأرمن، وأصبحوا لاجئين في أرمينيا.

القوات الآذرية منعوا دخول الأغذية

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من يريفان مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن البعثة الأممية التي وصلت للإقليم قبل يومين متأخرة للغاية، وطلبت أرمينيا مرارا إرسال بعثة لترى الموقف الراهن والأزمة الحقيقية في كاراباخ.

وأوضح أن القوات الآذرية فرضت سياجا حول الإقليم ومنعوا دخول الأغذية والأدوية المهمة، ومنعوا سيارات الهلال الأحمر لإسعاف المصابين، حتى اضطر السكان لمغادرة الإقليم، وبعد ذلك جاءت البعثة.

الحكومة الأرمينية وفرت ملاجئ للأرمن

وذكر أن الحكومة الأرمينية وفرت ملاجئ للأرمن اللاجئين من كاراباخ، حيث هناك نحو 50 ألفا منهم 30 ألفا من الأطفال حرموا من التغذية والأدوية، وأيضا تعهدت فرنسا بدعم أرمينيا لتلبية حاجات اللاجئين الأرمن.