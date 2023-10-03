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عضو البرلمان الآذري: أرمينيا استخدمت جماعات مسلحة في كاراباخ

كتب:

أحمد شوقي
07:30 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
تورال جانجالي عضو البرلمان الآذريبيجاني

تورال جانجالي عضو البرلمان الآذريبيجاني

قال تورال جانجالي عضو البرلمان الآذريبيجاني، إن الأمم المتحدة نشرت بعثة خاصة بها في إقليم كاراباخ قبل 30 عاما، واليوم بعد أن حررنا أرضنا طلبنا من الأمم المتحدة إرسال بعثة لمراقبة الوضع.

أرمينيا تمنع البعثات الأممية

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من خانكندي مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أرمينيا هي التي تمنع البعثات الأممية من الوصول للإقليم طوال فترة الاحتلال، واستخدمت جماعات مسلحة في كاراباخ.

وأوضح أن أذربيجان تقبل مواطنة أي مواطنين من الأرمن في كاراباخ، وهناك آخرون يريدون النزوح بمحض إرادتهم إلى أرمينيا، لكننا لا نمنع إقامة أي أرمني كمواطن أذربيجاني بجواز سفر آذري، ويجب أن يحترموا قوانين أذربيجان.

أذربيجان فيها العديد من العرقيات

ولفت إلى أن الأرمن الذين سيفضلون البقاء في كاراباخ كمواطنين آذريين سيتمتعون بكل الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن آذريبيجاني لأن أذربيجان فيها العديد من العرقيات التي تتعايش مع بعضها في سلام.

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