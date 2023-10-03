«الصليب الأحمر»: عاصمة إقليم كاراباخ شبه خالية بسبب النزوح الجماعي للأرمن

أعلن مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن عاصمة ناجورنو كاراباخ لم يبق بها غير المئات فقط من السكان، منهم المرضى وذوي الإعاقة وكبار السن، والشوارع أصبحت خالية، وفقا لنبأ أفادت به «القاهرة الإخبارية».

المدينة أصبحت خالية

وذكر ماركو سوتشي، رئيس فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من خلال رابط فيديو من عاصمة كاراباخ المعروفة باسم «ستيباناكيرت» في أرمينيا وخانكندي بأذربيجان: «المدينة أصبحت مهجورة الآن تمامًا».

وأضاف رئيس فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن المستشفيات لا تعمل، الأطقم الطبية غادرت، كما غادر مدير المشرحة، لذا فإن المشهد سريالي تمامًا.

إعلان مهم من الاتحاد الأوروبي

وكان الاتحاد الأوروبي، أكد أن دولة أذربيجان هي المسئولة عن النزوح الجماعي للأرمن من إقليم كاراباخ، وفقا لما أفادت به شاشة «القاهرة الإخبارية»، الجمعة، إذ اعتقلت السلطات في أذربيجان رئيسًا سابقًا لحكومة أرمينية انفصالية في ناجورنو كاراباخ، أثناء محاولته الفرار إلى أرمينيا في موجة نزوح جماعي لعشرات الآلاف مما تسبب في أزمة إنسانية.