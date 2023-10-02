إيلون ماسك يسخر من زيلينسكي بصورة معدلة: عندما تمر 5 دقائق دون مساعدات

نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، صورة ساخرة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ماسك يسخر من زيلينسكي

وفي الصورة المعدلة التي نشرها إيلون ماسك، ظهر زيلينسكي وكانت عليه علامات الغضب، وأرفقها بنص يقول: «عندما تمر خمس دقائق ولم تطلب مساعدة بقيمة مليار دولار».

وأشار ماسك في تغريدته إلى المساعدات التي يقدمها الغرب لأوكرانيا في أزمتها ضد روسيا، ونشر تغريدته بعد ساعات من موافقة الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون تمويل مؤقت لم يتضمن المساعدة لأوكرانيا.

وسبق لـ«ماسك»، أن أثار غضب «زيلينسكي» من خلال استبيان للرأي نشره في أكتوبر الماضي، حيث اقترح فيه تصويتًا على الحلول المناسبة لوقف الأزمة في أوكرانيا، بما في ذلك اعتراف كييف بشبه جزيرة القرم رسميًا كجزء من روسيا.

إعادة الانتخابات في المناطق

ومن بين الخيارات التي أشار إليها ماسك في تغريدته، كانت إعادة الانتخابات في المناطق التي ضمتها روسيا مؤخرًا تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي حالة تبين أن النتائج مخالفة لما توصلت إليه موسكو، فإن روسيا يجب أن تنسحب من تلك المناطق.

وبالإضافة إلى ذلك، اقترح ماسك أيضًا اعتراف كييف بشبه جزيرة القرم كجزء من الأراضي الروسية، وضمان إمدادات المياه إليها، وأن تبقى أوكرانيا كـ«دولة محايدة».

وفي نهاية منشوره، طلب «ماسك» من متابعيه التصويت على خطته بنعم أو لا، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.