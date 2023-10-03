علاء مرسي لـ«الوطن»: أؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أكد الفنان علاء مرسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 بشهر ديسمبر المقبل، مؤكدًا أنّ الرئيس أدى مجهودًا عظيمًا خلال الفترات التي تولى فيها الحكم، وكانت فترات صعبة وأخذت منه مجهودًا غير عادي.

علاء مرسي يدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

وأوضح علاء مرسي، أن الرئيس السيسي بذل مجهودًا في الحرب ضد الإرهاب بأنواعه، ليس الإرهاب السياسي أو الأمني فقط، لكن إرهاب اقتصادي ونفسي أيضًا، وضغوط نفسية وشائعات ومؤامرات: «كل ده واجهه الرئيس، وبفضل ربنا إلى الآن.. مصر إن شاء الله في خير جدًا ومحفوظة وربنا سبحانه وتعالي وضع حفظ ليها في القرآن الكريم، وهي إن شاء الله بلد آمن، والأمن مش الداخلي أو بمفهومه المعتاد، ولكن أمن اقتصاد وأمن شعب وأمن أرض وأمن نفوذ، مصر محفوظة واللي جاي خير كبير».

علاء مرسي يطلب من الشعب الوقوف بجانب مصر

وطلب الفنان علاء مرسي من الشعب المصري الوقوف بجانب الرئيس السيسي، والتكاتف لنجاح الوطن: «لوحده مش هيقدر، لا بد أن يتكاتف الشعب كله وينجح وطنه، وده بطرق كتير أهمها الإخلاص والضمير في الشغل، ومراعاة ربنا في بلدنا، الحب اللي لازم يرجع تاني للوطن بشكل قوي بعد كل الضغوط اللي حصلت قبل كده، الانتماء عند الشباب لازم يرجع، وتكاتف الوزارات مهم جدًا».