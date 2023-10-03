مستقبل وطن: الرئيس السيسي الرجل المناسب لاستكمال مسيرة النهضة والتنمية

قال النائب محمد صبري أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يدعم دائما الدولة المصرية ويرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الشخص المناسب لاستكمال المسيرة التي بدأها منذ 10 سنوات لتحقيق النهضة والتنمية.

وأوضح أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، خلال لقائه الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يذاع على قناة «الحياة»: «دعمنا الرئيس السيسي للاقتناع بشخصه وأنه الرجل المناسب لاستكمال ما بدأه ونرى فيه رئيس الدولة المناسب ليقود مصر في هذه المرحلة الحرجة الآن سواء داخليا أو خارجيا».

نسعى لتحقيق المصلحة الوطنية

وتابع: «نحن ندعم الدولة المصرية والرئيس، ولكننا في النهاية نواب الشعب ونسعى لتحقيق المصلحة الوطنية، ولو وجدنا ما قُدم إلينا من مشروعات قوانين يتماشى مع المصلحة العامة نوافق، وإن وجدنا أشياء خاطئة، نقول إنه خطأ ونحن في مجلس الشيوخ رفضنا قانون الثانوية العامة الذي تقدم به الدكتور طارق شوقي وقانون المصالحة على البناء وأنا في لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، قمنا بتعديل أكثر من 25% أو 30% مما جاء من الحكومة، والهدف مصلحة المواطن لنتفادى السلبيات التي كانت موجودة في القانون القديم».